Una domenica di festa per Don Giampietro Corbetta

Una comunità pastorale riunita in festa per dare il benvenuto al nuovo Parroco: domenica 3 novembre 2019 alle 17.30 una breve processione dalla storica chiesetta dell’Immacolata, cuore masnaghese della comunità di Maria Madre Immacolata, accompagnerà don Giampietro Corbetta fino alla chiesa di SS Pietro e Paolo per il suo ingresso ufficiale nel nuovo ministero pastorale.

Partecipanti dalle parrocchie storiche di Avigno, Velate, Masnago, Calcinate, Lissago, Bobbiate, e le recentemente acquisite Capolago e Cartabbia, sono attesi alle ore 18.00 per la Santa Messa, coincidente anche con la solennità di San Carlo Borromeo, che sarà celebrata alla presenza del Vicario Episcopale mons. Giuseppe Vegezzi. Al termine in Oratorio viene proposto a tutta la comunità e ai partecipanti un momento conviviale con apericena e risottata.