Enaip e Agenzia Formativa uniti per il popolo curdo

Enaip Varese e l’Agenzia Formativa di Varese organizzano venerdì 22 novembre un incontro fra i loro studenti e Hazal Koyuncuer, portavoce della comunità curda a Milano. Parteciperà anche Rojina Abdulahi, giovane curda iraniana residente a Varese.

Lo scopo principale dell’iniziativa è informare e sensibilizzare gli allievi sulla tragica situazione che il popolo curdo sta vivendo in questo momento. Inoltre per la prima volta i 2 Centri di Formazione Professionale collaborano e uniscono le forze per raggiungere un obiettivo comune.

L’evento che si terrà dalle 9 alle 11 presso la sede Enaip di Via Uberti 44, dalle 11.15 alle 13 presso l’Agenzia Formativa di Via M.te Generoso.