Fontane danzanti, sinfonia di luce e colori in piazza

Una delle esibizioni più suggestive e affascinanti di sempre sbarca anche a Castelletto Ticino per il progetto “Lago Maggiore lucente incantatore” realizzato grazie ad un finanziamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Sabato 7 dicembre alle ore 18.30 in Piazza Matteotti, si terrà uno spettacolo di fontane danzanti e luminose con acqua, effetti pirotecnici e musicali: sarà installata una vasca in acciaio dotata di potenti pompe ad immersione e meccanismi elettronici che ne comandano l’influsso per creare numerosi giochi d’acqua che, con studiate combinazioni, creano effetti ottici suggestivi e sincronizzati con la traccia musicale.

Lo spettacolo si avvarrà della professionalità di Prestige Eventi, società specializzata nell’ideazione e rappresentazione di questo tipo di allestimenti che vanta prestigiose esperienze, tra cui gli allestimenti del 2017 presso la Reggia di Caserta.

Sarà a ingresso gratuito, in contemporanea vi ricordiamo che saranno anche accese le luminarie natalizie in centro.