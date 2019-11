Giovani del centro passati al setaccio dai Carabinieri

Controlli alla movida bustocca e in particolare a quella fatta di giovanissimi che si ritrovano sotto i portici di piazza Garibaldi, da tempo al centro di polemiche per schiamazzi, vandalismi, maleducazione. Dopo i controlli delle scorse settimane sono tornati per un nuovo servizio.

I carabinieri di Busto Arsizio, dunque, nel corso dal tardo pomeriggio e per l’intera serata hanno effettuato un intervento, con l’ausilio delle unità cinofile, nella zona centrale di Busto Arsizio e in particolare tra piazza Garibaldi ed i portici poco distanti. Nel corso del servizio sono stati identificati 91 soggetti, per la maggior parte minorenni, appartenenti a gruppi che “stazionano” abitualmente nella zona.

Uno di questi, un 18enne, è stato deferito per porto di armi od oggetti atti ad offendere essendo stato trovato, durante i controlli, in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 6 cm di lunghezza.

Ben 5 giovani, inoltre,tra i 17 e i 21 anni, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di cocaina, marjiuana e hashish e conseguentemente segnalati all’autorità amministrativa per i provvedimenti di competenza. Due dei giovani fermati e segnalati conservavano lo stupefacente all’interno delle scarpe.