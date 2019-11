Giuseppe Giacobazzi e la sua maschera al Condominio di Gallarate

Un dialogo interiore, a tratti esilarante, tra la maschera Andrea Sasdelli e sé stesso, dopo venticinque anni di convivenza forzata: Noi, mille volti e una bugia è lo spettacolo che Giuseppe Giacobazzi porterà in scena giovedì 28 novembre al Teatro Condominio di Gallarate. Il comico romagnolo, punta di diamante di Zelig dall’edizione del 2006, sarà nella città del Varesotto per una sola sera.

Più di vent’anni trascorsi tra avventure ed aneddoti, situazioni ed equivoci, gioie e malinconie, sempre spettatori e protagonisti di un’epoca che viaggia a velocità sempre maggiore. Sono tanti, eppure, in men che non si dica si è passati alla bottega sotto casa alle app per acquisti, dal ragù sulla stufa ai robot da cucina programmabili con lo smartphone: il tutto vissuto dal personaggio e raccontato dal comico.

Sono proprio questi i “noi” che vediamo riflessi nei nostri mille volti (i rimandi letterari non mancano, dal Oscar Wilde a Luigi Pirandello, da George Orwell a Nick Hornby), convivendo, spesso a fatica con la bugia del compiacerci e del voler piacere a chi ci sta di fronte. È uno spettacolo che con ironia e semplicità cerca di rispondere ad un domanda: «Dove finisce la maschera e dove inizia l’uomo?». Questo, poi, è un problema che riguarda tutti, perché tutti noi conviviamo quotidianamente con una maschera.