Handicap Sport, seconda vittoria. In campo anche Roncari e Marinello

Seconda partita e seconda vittoria con scarto oceanico per l’Amca Varese nel campionato di Serie B di basket in carrozzina. I biancorossi, in queste prime due giornate, hanno dato l’impressione di puntare senza esitazioni al ritorno nel massimo campionato e dopo Rimini si sono sbarazzati – di nuovo in trasferta – dei Bradipi Bologna con il punteggio di 25-87.

Tutto facile per la formazione di coach Bottini che ha potuto schierare due giocatori davvero speciali: anzitutto Francesco Roncari, tornato in campo a più di un anno dall’ultima partita disputata (e, probabilmente, con lui sul parquet la retrocessione non sarebbe arrivata…) e poi Carlo Marinello, lo “stagionato” presidente della Handicap Sport che ha approfittato dell’assenza di Paonessa e Mazzolini ed è tornato in gioco dopo alcuni anni segnando anche 4 punti.

L’Amca ha fin da subito preso il comando delle operazioni facendo segnare un primo parziale… mostruoso di 27-3 sui malcapitati bolognesi (si giocava a San Lazzaro di Savena), con Cardoso di nuovo top scorer della formazione biancorossa con 24 punti; doppia cifra anche per il britannico Baskett e di Silva, entrambi con 14 punti a segno. Settimana prossima nuova trasferta, la terza in tre gare (quella con Bologna era una inversione di campo): Varese sarà di scena a Parma sabato 30 alle ore 18, emiliani con due vittorie all’attivo ma una gara in più.

I BRADIPI BOLOGNA – AMCA HS VARESE 25-87

(3-27, 11-48, 17-67) VARESE: Marinello R. 7, Legesse 4, Sala 6, Marinello C. 4, Cardoso 24, Fiorentini 4, Roncari 4, Baskett 14, Silva 14, Nava 6: All. Bottini.

RISULTATI (3a giornata): Omal Icaro Brescia – Laumas Gioco Parma 51-57; Road Motor Rimini – Uicep Torino 54-47; I Bradipi Dozza Bologna – Amca H.S. Varese 25-87. Ha riposato Gelsia Seregno.

CLASSIFICA: Varese*, Seregno*, Parma 4; Bologna*, Brescia Rimini 2; Torino 0.

* una partita in meno.

PROSSIMO TURNO (30 novembre 2019): Laumas Gioco Parma – Amca H.S. Varese (ore 18); Gelsia Seregno – Omal Icaro Brescia (1/12, ore 15); I Bradipi Dozza Bologna – Road Motor Rimini (7/12, ore 17). Riposa Uicep Torino.