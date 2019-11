Ikea rinuncia al progetto del megastore di Arese

Ikea non aprirà più ad Arese. La multinazionale svedese ha infatti rivisto i suoi piani di espansione in Italia depennando i progetti su Arese e Verona. Lo riporta il “Sole 24 Ore” spiegando che il marchio ha rinunciato ai nuovi megastore da 35/40.000 metri quadri per “la crisi dei consumi e la stagnazione, ma anche [per] il timore che si arrivi a provvedimenti restrittivi come la chiusura domenicale di supermercati e centri commerciali”.

L’area nella quale Ikea avrebbe dovuto aprire il suo nuovo punto vendita era nel perimetro de “Il centro”, progetto che ora viene messo nel cassetto. Non è la prima volta, comunque, che il colosso rivede progetti per queste zone. Tra 2014 e 2015 Ikea aveva infatti messo gli occhi su un terreno tra Rescaldina e Cerro Maggiore ma anche in quel caso il progetto si arenò.

Nel frattempo sempre il Sole 24 Ore spiega che “per intercettare le nuove modalità di acquisto dei clienti Ikea sta sperimentando diversi nuovi format più accessibili perché all’interno del tessuto metropolitano e sostenibili […]. Nella Capitale quest’anno sono stati aperti un pop up store dedicato alle cucine oltre a un negozio di 800 metri in cui i consulenti aiutano ad arredare gli ambienti. Questo format dovrebbe arrivare il prossimo anno anche a Milano”. Clicca qui per leggere l’articolo completo.