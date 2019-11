Impegno “capitale” per il Banco Bpm Sport Managemnt

Con ancora addosso l’adrenalina dell’importante successo contro l’An Brescia, il Banco Bpm Sport Management ritorna in vasca domani, mercoledì 27 novembre ore 15.30, al Foro Italico di Roma per affrontare la Lazio Nuoto nel turno infrasettimanale di campionato, nona giornata di andata.

L’obiettivo dei ragazzi di Marco Baldineti sarà senza dubbio la vittoria, per tenere il passo d’alta classifica e prepararsi al meglio al prossimo impegno, sabato 30 novembre (ore 18.00), quando alle Piscine Manara arriverà la corazzata Pro Recco.

Prima però c’è da superare l’ostacolo capitale. La Lazio, guidata da mister Claudio Sebastianutti, ha riposato nell’ultimo turno di campionato a causa del rinvio di tutte le gare in programma in Liguria (i laziali avrebbero dovuto disputare la gara contro la Iren Genova Quinto). Rispetto alla scorsa stagione sono state due le novità in entrata: il veterano portiere Slobodan Sodo, l’anno scorso in forza alla RN Savona, e l’arrivo dell’australiano Nicholas Elphick. Le colonne della squadra restano i veterani Colosimo, Giorgi e Leporale anche se rispetto alla scorsa stagione i laziali hanno dovuto salutare la loro stella Giacomo Cannella, finito all’AN Brescia.

Ad anticipare il match ci pensa l’attaccante del Banco Bpm Sport Management Luca Damonte: «Partita difficile quella di domani. Dovremo restare concentrati senza pensare a quanto fatto contro Brescia né al fatto che sabato avremo un altro big match contro Recco. La Lazio è squadra temibile bisognerà dare il massimo».