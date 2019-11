Incidente con mezzo pesante sulla superstrada di Malpensa

Incidente stradale sulla superstrada di Malpensa, all’altezza del cavalcavia del Terminal 2, in territorio di Somma Lombardo, direzione Busto-A8.

(foto di repertorio)



È il quinto incidente della giornata in superstrada, quello avvenuto alle 16.10.

Si è trattato di uno scontro tra un’auto e un camion. Sul posto stanno intervenendo gli agenti della Polizia stradale (sezione di Magenta) e ambulanza e automedica del 118, in codice rosso: risultano coinvolte almeno tre persone, ma non sono in gravi condizioni. Presenti anche i vigili del fuoco, con due squadre.

Nell’arco della mattina di oggi, 19 novembre, ci sono stati ben quattro incidenti, due dei quali proprio al cavalcavia del T2.