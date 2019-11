La “Notte del racconto 2019” è per i diritti dei bambini

Nell’anno in cui si celebrano i 30 anni della Convenzione dei Diritti dell’infanzia, l’Istituto svizzero Media e Ragazzi e la Bibliomedia Svizzera, con il partenariato di Unicef, hanno deciso di dedicare la Notte del racconto 2019 ai Diritti dei bambini con il motto: “Abbiamo anche dei diritti”

La manifestazione si svolgerà nella giornata di venerdì 8 novembre in decine di comuni (qui l’elenco completo) grazie all’iniziativa delle amministrazioni, delle biblioteche delle scuole e delle associazioni genitori.

Nata nella Svizzera italiana alla fine degli anni ‘80 per promuovere la lettura tra bambini e ragazzi, La notte del racconto contagia anche alcuni comuni della provincia di Varese, a cominciare da Lavena Ponte Tresa e Marchirolo.

MARCHIROLO

LETTURE A TEMA

In programma nel corso della mattinata nella scuola materna di Marchirolo.

PASSEGGIATA NARRANTE

Per bambini dai 5 ai 10 anni

Ci si trova alle 16.45 in piazza Borasio, dove verranno organizzati dei gruppi divisi per età. Con l’aiuto di torce elettriche i bambini partiranno “Diritti” verso le postazioni di lettura accompagnati da almeno 2 adulti (e nessun genitore al seguito!).

Il rientro è previsto per le ore 18.45 in piazza Borasio, dove ci saranno i genitori ad attendere la carovana.

LA CAMMINATA ATTIVA

Per ragazzi dai 10 ai 14 anni

Il ritrovo è in piazza Borasio alle ore 20.30, muniti di torce. Il gruppo partirà per un’attività interattiva preparata in collaborazione con Gruppo 296 di Amnesty International Varese. Rientro per le ore 22.

MEDITERRANEA SAVING HUMANS

Dopo l’Apericena a cura della ProLoco in piazzo Borasio alle ore 19 (piatto unico a 7 euro), alle ore 21 il salone consiliare ospita l’incontro con Maso Notarianni di Mediterranea – Daving Humans.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.

Per partecipare scrivere a info@comitatogenitorimarchirolo.it oppure 348 6547141.

LAVENA PONTE TRESA

L’amministrazione comunale aderisce per il terzo anno di fila alla Notte del racconto con un percorso che si snoda per le vie del centro storico di Lavena con tante letture ad alta voce da condividere, adulti e piccini insieme.

La partenza è prevista per le ore 16.15 dal Parco Hirshhorn con rientro alle ore 18.15 in oratorio per una fiaba cantata.

La partecipazione è libera e gratuita.

Torcia e abbigliamento adeguato alle temperature sono consigliati.

In caso di pioggia l’evento si svolgerà nel polo scolastico.

Per maggiori info: 0332 524111.