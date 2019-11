La stagione del Teatro Iris di Turbigo

È partita la nuova stagione del teatro Iris di Turbigo. Sotto la gestione della compagnia Crossroads – Intrecci culturali di Gallarate e dell’attore Marco Mainini, il teatro Iris apre le porte al pubblico.

Dopo lo spettacolo per bambini ‘Zorba – Il gatto‘, andato in scena domenica 10 novembre, il 16 novembre alle 21:15 Giorgio Putzolu – attore di Crossroads che gestisce i corsi di teatro della compagnia -, Anna Romanello, Marco Mainini, Maria Paola Locarno, Sara Maraschiello e Riccardo Ilardi hanno portato la commedia ‘A piedi nudi nel parco‘. Il testo, scritto nel 1963 da Neil Simon e successivamente portato anche sugli schermi cinematografici, è la vicenda di una coppia di sposi che, dopo aver trascorso sei giorni di luna di miele in una stanza all’Hotel Plaza, si trasferisce nella sua prima casa. La scomoda sistemazione e una serata con il vicino eccentrico e la madre della sposa metteranno a dura prova la loro vita matrimoniale.

Il 18 gennaio, sempre alle 21:15, tornano i ‘Promessi sposi‘, che la compagnia ha già proposto con successo. Il giorno successivo, domenica 19 gennaio, torna la rassegna per bambini con ‘Generale asparago‘, con Nadia Pedrazzini e Monia Nuzzi.

Il 22 febbraio torna la prosa con ‘Gran Varietà‘, con il cast praticamente al completo della ‘Compagnia degli Intrecci‘. Il 14 marzo la compagnia porta a Turbigo un grande classico: ‘La bottega del caffè‘ di Carlo Goldoni. Chiude la stagione la rassegna domenicale per bambini, il 22 marzo, ‘Le case del bosco‘.

Più vicino nel tempo, il 27 settembre, ci sarà la presentazione del romanzo di Ettore Comi, ‘Vite immortali‘, con alcuni brani letti dai ragazzi del gruppo di lettura espressiva di Castellanza.

Per quanto riguarda il corso di recitazione, la guida è di Marco Mainini: attore che ha lavorato in televisione, al cinema e a teatro, gestirà il corso con la regia di Crossroads, la compagnia diventata negli anni un’istituzione a Gallarate. Le iscrizioni per il corso, che si svolge il martedì dalle 20:30 ed è iniziato questo mese, sono ancora aperte.