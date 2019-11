La Uyba a Perugia vuole riassaporare la vittoria

Quello appena trascorso è stato per le farfalle della UYBA un fine settimana senza partite ma passato comunque in palestra per preparare al meglio la gara di giovedì 7 novembre al Pala Barton di Perugia (inizio partita ore 20:30, diretta streaming LVFTV).

Le padrone di casa della Bartoccini Fortinfissi, neo promosse in serie A1, sono alla ricerca di punti per risollevarsi in classifica, occupando attualmente l’ultima posizione; conteranno sul loro pubblico per tentare l’impresa e strappare punti alle bustocche.

Coach Bovari dovrebbe schierare in campo Montibeller come opposto, Demichelis in regia, Mio Bertolo e Strunjak al centro, Angeloni e Bidias in attacco, Bruno libero. Coach Lavarini dovrebbe schierare il sestetto visto in campo contro Novara, con la differenza che in panchina sarà presente Negretti, pronta a entrare in campo come libero al posto della cinese Wang.

Dopo la sconfitta subita a Novara le biancorosse vogliono tornare a vincere e continuare la loro scalata alla classifica, in vista anche dell’impegno di domenica 10 novembre contro la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta che arriverà al Palayamamay forte della netta vittoria per 3-0 contro Monza.

La centrale Sara Bonifacio conferma la volontà di mostrare un gioco migliore di quello visto a Novara: «Il 3-1 di Novara ci è piaciuto poco e vogliamo tornare a giocare per trovare una vittoria. In questa settimana abbiamo lavorato per rafforzare le nostre consapevolezze e siamo convinte di dover affrontare la partita di Perugia con grande aggressività. Dovremo essere anche più continue e mostrare un gioco fluido: questi sono i nostri obiettivi».

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Unet e-work Busto Arsizio

Bartoccini Fortinfissi Perugia: 1 Casillo, 3 Bruno (L), 5 Bidias, 6 Cecchetto, 7 Montibeller, 8 Raskie, 9 Demichelis, 11 Menghi, 12 Angeloni, 13 Strunjak, 14 Lazic, 16 Taborelli, 17 Mio Bertolo, 21 Pascucci. All. Bovari, 2° Panfili.

Unet e-work Busto Arsizio: 1 Washington, 3 Bici, 4 Herbots, 5 Wang, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 10 Villani, 11 Lowe, 13 Bonifacio, 14 Negretti, 15 Berti. All. Lavarini, 2° Musso.

Arbitri: Turtù – Feriozzi