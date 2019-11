Mattattori in scena al Teatro Agorà con “Giallo Canarino”

I Mattatori in scena sabato 30 novembre, alle 21, al Teatro Agorà di Carnago.

La compagnia presenterà “Giallo Canarino” di Mario Pozzoli, per la regia di Susanna Tadiello.

Un avvincente giallo in due atti che vi terrà seduti alla poltrona per due ore. Spettacolo adatto a tutta la famiglia.

Uno scrittore di commedie gialle senza più ispirazione per nuove commedie, si ritrova per le mani un testo, una nuova commedia , scritta magicamente da una sua allieva. Un testo perfetto che reggerà le scene per anni anni, un rubinetto aperto dal quale usciranno soldi per diverso tempo. Questa commedia deve portare il mio nome, Mauro Carrara! Farò di tutto per averla, sarò forse in grado di uccidere, per avere di nuovo successo e notorietà?

Una moglie, una giovane e carina scrittrice, un maresciallo dei carabinieri con il suo appuntato ed una medium riusciranno a dissipare la matassa di questo caso insolito e complicato? Chi ha ucciso chi? E soprattutto perchè?

È possibile prenotare il proprio posto direttamente sul sito del teatro Agorà.