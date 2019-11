Muro dopo muro, la Futura Busto piega Marsala

Terza vittoria in campionato per la Futura Volley Busto, un successo pesante in chiave salvezza visto che a cadere sotto i muri della squadra di Lucchini è la diretta concorrente Sigel Marsala, riavvicinata da Baronissi (3-2 contro Montecchio) nelle zone basse della classifica. Non un successo semplice però quello di Cialfi e compagne: due ore di partita, una rimonta decisiva nel quarto set, un 3-1 sudatissimo a favore delle biancorosse di casa davanti a un PalaSanLuigi entusiasta.

Decisivo, per i tre punti, il lavoro a muro delle Cocche: ben 23 i palloni fermati dalle mani protese, con Sartori autrice di ben 9 punti con questo fondamentale e con Veneriano che a sua volta ne ha messi a segno 6. Top scorer complessiva invece è Latham con 17, ma in “doppia cifra” oltre alle due centrali ci sono anche Pistolesi e Pinto con 14, segno di un’ottima distribuzione dei palloni in attacco. Per le ospiti invece, tanta Dahlke (21 punti, ben 63 attaccati) con la sola Caruso (10) a dare una mano.

Futura in formazione tipo per l’avvio del match che inizia in discesa 7-2; qualche imprecisione successiva permette a Marsala di tornare sotto fino all’11 pari, poi nuova accelerazione biancorossa e altro +5 (17-12). Non basta: due ace e la Sigel è ancora con il fiato sul collo (21-20). Il muro bustocco però funziona e Pistolesi chiude con due schiacciate nonostante i tre set ball annullati dalle ospiti (25-23).

Marsala inizia meglio la seconda frazione e si porta a +4 (6-10) prima dello sprazzo firmato da Veneriano che vale il 12-11 interno. L’inerzia passa nelle mani di Busto che però la tiene fino al 17-13: le siciliane da quel momento risalgono e danno vita a un lungo testa a testa finale. La Futura non la chiude sul 24-22, Scirè ringrazia e con due servizi vincenti manda il set ai vantaggi e poi chiude i conti (24-26).

Si riparte dall’1-1 con Pinto di nuovo in campo; pian piano Busto guadagna terreno e arriva a doppiare (14-7) le ospiti. Proprio Pinto è scatenata mentre Cialfi distribuisce palloni precisi al centro: il vantaggio non cala e, anzi, si amplia sino al 25-14 conclusivo per l’unico parziale del match a senso unico.

Già, perché nel quarto la Sigel parte forte con un break di 1-7 in avvio. Lucchini manda in campo Gallizioli che ha un buon impatto e riduce il gap (5-10); Collavini replica con il timeout ma Busto è in scia. Il nuovo strappo di Marsala è firmato da Caruso e Dahlke in diagonale; si procede ad elastico con il -1 Futura respinto nuovamente dalle siciliane (19-22). Il timeout di Lucchini funziona e dà alla Futura lo sprint per un 4-0 che vale il sorpasso grazie ai muri di Sartori (23-22) ma Marsala riesce ancora a guadagnare due set point prima della frittata: un cambio non valido sul finire di gara costa alle ospiti un cartellino rosso e consegna la vittoria a Busto Arsizio.

«Abbiamo alzato ancora la diga del muro – spiega Lucchini nel dopo gara – Facciamo ancora fatica a mettere palla a terra anche perché spendiamo tantissime energie nel resto; può capitare la mancanza di lucidità proprio per il grande lavoro nelle retrovie. Settimana scorsa non abbiamo fatto punti e ci è rimasto il rammarico per la buona prestazione, questa invece era una partita da vincere e ora possiamo guardare al girone di ritorno con più ottimismo».

FUTURA VOLLEY BUSTO A. – SIGEL MARSALA 3-1

(25-23, 24-26, 25-14, 27-25) FVG BUSTO A.: Veneriano 15, Danielli, Cialfi 3, Gori ne, Peruzzo, Latham 17, Cicolini ne, Sartori 13, Pistolesi 14, Pinto 14, Gallizioli 3, Grippo ne, Garzonio (L), Zingaro. All. Lucchini.

– Battuta: errate 5, ace 4. Ricezione: 65% positiva, 33% perfetta, errori 7. Attacco: 35% positività, errori 14, murati 12. Muri: 23.

MARSALA: Colarusso 5, Sciré 8, Bertaiola 8, Mangani 7, Dahlke 21, Vallicelli, Lorenzini 1, Vaccaro, Buiatti 4, Laragione, Galletti 1, Caruso 10. All. Collavini.

– Battuta: errate 8, ace 7. Ricezione: 62% positiva, 27% perfetta, errori 4. Attacco: 29% positività, errori 10, murati 23. Muri: 12.

CLASSIFICA (dopo 9 giornate): Trentino 23; Ravenna 21; Mondovì 20; Macerata 15; Cus Torino 14; Montecchio 13; FVG BUSTO A., Roma 9; Marsala 6; Baronissi 5.