Negozio etnico “fracassone” chiuso per 10 giorni

Un anno di liti, schiamazzi, bottiglie rotte, controlli di Polizia non sono bastati al proprietario del minimarket etnico di via Miani “Musudul” per migliorare la frequentazione del suo negozio o per prendere provvedimenti al fine di evitare nuovi problemi.

Per questo il Questore di Varese ha disposto la chiusura dell’esercizio per 10 giorni. L’ultimo fatto eclatante era successo pochi giorni fa quando un gruppo di ragazzi, dopo aver acquistato e consumato birre all’esterno del locale, ha creato un vero e proprio parapiglia urinando sui portoni dei palazzi della via e sfidando la Polizia. In quell’occasione un giovane era stato fermato.

Ma gli episodi si sono susseguiti con una cadenza mensile e non è bastata l’ordinanza del sindaco che ha imposto la chiusura alle 19,30. Per questo ora arriva la decisione di chiudere il negozio.