Origgio, il valore della cooperazione tra scuola e famiglia

L’evento sarà un importante momento di riflessione e confronto tra genitori ed esperti sui diversi stili educativi e su come affrontare tematiche quali l’utilizzo del cellulare, i videogiochi, bullismo e il cyberbullismo.

Verrà inoltre evidenziato il valore positivo di una proficua collaborazione tra genitori ed insegnanti. A questo riguardo, per il terzo anno di fila ricominceranno a riunirsi nuovamente i Gruppi di parola, incontri coordinati da genitori ed insegnanti volenterosi per affrontare le sfide comuni alle famiglie con un adolescente in casa.

La riunione si terrà il 14 novembre alle 20:45 presso la Scuola Schiaparelli di Origgio.