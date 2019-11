Palaghiaccio, due le proposte arrivate a Palazzo Estense

Sono due le proposte ufficiali giunte in busta chiusa a Palazzo Estense per concorrere al bando sulla riqualificazione del palaghiaccio.

Confermate dunque le indiscrezioni che parlavano di più di un gruppo interessato alla sistemazione dell’impianto polivalente di via Albani che comprende pista ghiacciata e piscine.

I due progetti devono ora passare – in forma anonima- al vaglio degli uffici tecnici e delle commissioni preposte per le quali sono previste diverse sedute nelle prossime settimane. La disamina si dovrebbe concludere entro fine mese: per allora si potranno conoscere meglio anche maggiori dettagli sulle proposte e sulle cordate che le hanno presentate.