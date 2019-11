Scontro d’alta quota per i Mastini: arriva la terza forza Pergine

Una “congiuntura” sfortunata o un primo momento di difficoltà dopo una partenza a razzo? C’è curiosità intorno alla partita che sabato 9 novembre (18,30) vedrà impegnati i Mastini Varese, reduci dal primo stop stagionale contro il Valdifiemme, sconfitta arrivata dopo un filotto di otto partite vinte consecutive.

A tastare il polso dei gialloneri, arriverà al palaghiaccio di via Albani l’altra agguerrita formazione della provincia di Trento, il Pergine, che si affaccia al match forte del terzo posto in classifica, una posizione strappata al Bressanone in un duello che le Linci hanno dominato vincendo per 5-1. Insomma, non un appuntamento semplice per i Mastini che pure, nel primo match stagionale, avevano battuto i trentini fuori casa con un netto 7-2.

Va infatti ricordato che quella di sabato 9 sarà la prima partita del girone di ritorno in un calendario mutilato da due turni non disputati a causa dello scipero degli arbitri: anche per questo motivo il Varese non ha ancora rispettato il turno di pausa e così si troverà ancora per lungo tempo con una partita in più delle rivali.

In settimana, gli uomini di Da Rin hanno analizzato in video la partita persa con il Valdifiemme, così da non ricadere su quegli errori che hanno portato alla perdita dell’imbattibilità. Raimondi e soci dovranno però fronteggiare una compagine che ha vinto sei delle otto partite disputate: un ruolino di marcia importante che ha beneficiato in particolare dei punti apportati dai bomber Meneghini e Hood, che tallonano da vicino (con 16 e 15 punti) il terzetto giallonero formato da Perna, M. Borghi e Franchini.

La partita del PalAlbani sarà diretta dai signori Leandro e Simone Soraperra, assistiti da Plancher e Rivis; si gioca come detto dalle 18,30 con aggiornamenti in diretta su Radio Village, come di consueto. Il Merano, primo inseguitore dei Mastini, ospiterà invece l’Alleghe e avrà i favori del pronostico.