Pellicini (Fdi): “Noi con Antonelli e dopo le prossime elezioni avremo un gruppo”

«In qualità di Portavoce Provinciale di FdI, mi vedo costretto ad intervenire a seguito delle parole del consigliere Cornacchia, ribadendo come il nostro partito a Busto Arsizio sia parte integrante della maggioranza e sostenga in modo leale il Sindaco Antonelli».

Così Andrea Pellicini chiarisce la posizione del movimento di Giorgia Meloni dopo alcune dichiarazioni rilasciate dall’avvocato bustocco ad un quotidiano locale.

«La nostra odierna collocazione nel gruppo misto dipende dal fatto che il regolamento comunale non consente gruppi costituiti da un solo consigliere. Pur bravissima, dunque, Mariangela Buttiglieri non può costituire da sola il gruppo di FdI. Il problema non si porrà più dopo le prossime elezioni, considerate le percentuali sulle quali stiamo viaggiando, nel 2021 eleggeremo come minimo tre consiglieri comunali e costituiremo il nostro gruppo consiliare. Sedendo ovviamente alla destra del Sindaco».