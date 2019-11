Piero Pelù al ristorante e la cena è rock

Ci hanno messo un attimo a riconoscerlo. Quando è entrato nel locale con il codino, il pizzetto e la camminata da rockstar si sono girati e l’hanno riconosciuto: Piero Pelù.

Il cantante e musicista ieri sera, venerdì 1 novembre, ha cenato al Ristorante Pizzeria Al Lago di Groppello di Gavirate e quando i camerieri se lo sono trovati davanti non hanno potuto far altro che chiedergli una foto. Piero Pelù ha concesso lo scatto sorridendo, ha mangiato e poi è andato via, lasciando tutti con il sorriso sulle labbra per l’inaspettata sorpresa. Ovviamente, la foto è finita anche su Facebook.

Intanto, anche a Casalzuigno, si aggirava un volto noto: Ezio Greggio che ha fatto visita e cenato a Villa Della Porta Bozzolo.