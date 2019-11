Com’è possibile? Le donne lungo il percorso di uscita dalla violenza

Venerdì 22 novembre all ore 21 nella Sala Consiliare del comune di Angera si terrà il convegno dal titolo “Com’è possibile?“. L’evento è inserito all’interno di un programma, in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che comprende mostre, proiezione di film, eventi sportivi e incontri sul tema. (la foto è della fotoreporter Isabel Lima)

Al convegno, che affronterà le difficoltà delle donne lungo il percorso di uscita dalla violenza, interverranno i rappresentanti dell’associazione Donnasicura, Casa rifugio Fondazione Felicita Morandi, l’assessore alle pari opportunità di Varese Rossella Dimaggio, una legale esperta di violenza di genere.