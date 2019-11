Poste Italiane celebra la mail art con uno speciale annullo postale

Poste Italiane in collaborazione col grafico professionista Claudio Romeo, con l’Architetto Gian Paolo Terrone e il circolo culturale Il Tramway celebra la Mail Art con uno speciale annullo e l’allestimento nella sala d’attesa dell’ufficio postale di Saronno di una mostra a tema; filo conduttore dell’esposizione sarà Paperino.

L’annullo, nel formato quadrato, disponibile nella mattinata di sabato 16 novembre dalle 10,00 alle 12,00 all’interno dell’ufficio postale di Saronno in via Varese 130, è stato realizzato da Claudio Romeo attivo nella FUNtastica rete della Mail Art, organizzatore di molti progetti di “Arte postale” e fondatore del social network DodoDada nel 2007 ( https://www.dododada-ap.com ).

Romeo è autore di collage realizzati sia in modo tradizionale con forbici e colla che digitalmente, dove i riferimenti ai grandi movimenti artistici storici come futurismo, surrealismo, dada s’inframmezzano con citazioni Pop Art, sempre giocando con l’ironia e la fantasia. Alle ore 10,30 è prevista l’inaugurazione della mostra con una cerimonia di bollatura alla quale

parteciperanno Marco Valsecchi Direttore della Filiale di Busto Arsizio di Poste Italiane, Claudio Romeo, Gian Paolo Terrone e rappresentanti del circolo culturale Il Tramway. Il periodo di esposizione, fino al 16 gennaio e fino ad esaurimento, si potranno

acquistare articoli filatelici selezionati a tema e le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 16 novembre, sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Saronno, in via Varese 130, per i sessanta giorni successivi; sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico

postale.