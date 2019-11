I ragazzi di “Error404” vincono l’edizione di BlogLab

È il classico messaggio di errore di una pagina non trovata: Error404. Ma i ragazzi del Liceo Cairoli di Varese che hanno chiamato così la loro squadra per BlogLab non hanno sbagliato un colpo e si sono così aggiudicati il primo posto del laboratorio di giornalismo e comunicazione che da sempre accompagna il Festival Glocal.

Galleria fotografica Le premiazioni di BlogLab 4 di 12

Si tratta di Gaia Monciardini, Rebecca Candilora, Mattia Bassi e Aurora Cappelli che non solo hanno vinto il titolo che metteva in palio anche un weekend di relax in una città a loro scelta ma che li porterà a vivere un’altra esperienza di giornalismo molto da vicino. Nelle prossime settimane i ragazzi saranno infatti chiamati al Pirellone per seguire e raccontare una seduta del Consiglio Regionale, accompagnati in questo dall’ufficio stampa dell’ente. Il Consiglio Regionale è infatti storico partner di questo laboratorio e infatti il premio a Error 404 è stato consegnato da Francesca Brianza, vice presidente dell’assise lombarda.

Quest’anno il Liceo Cairoli di Varese conquista anche il secondo gradino del podio con la squadra Gocce d’inchiostro formata da Valentina Gelati, Viola Simeone e Thais Nodari: a ciascuno di loro un buono Tigros da 50 euro. I terzi classificati arrivano invece dal Liceo Da Vinci – Pascoli Gallarate e sono i membri della squadra Lector in Fabula: Nicoletta Ermoli, Alessia Valsecchi, Locarno Anita, Lunardi Carlotta e Colombo Alessia. Queste ragazze potranno smaltire le fatiche accumulate in questi giorni con ingressi omaggio a Splash and Spa. Il quarto premio della competizione va invece alla squadra bustocca del Liceo Crespi, il Crespi Team. Si tratta di Alessandro Gallazzi, Valeria Bertino, Federico De Martino, Matteo Giorgetti e Irene Beonio Brocchieri che si portano a casa l’ultimo libro di Zero Calcare. Ultimo premio assegnato alle Angeliche Fuirose dell’ISIS Valceresio, squadra formata da Martina Lamoglie, Elisa Sasso, Vanessa Caprino, Gloria Vida e Marcello Piluso. A loro una copia autografata e con dedica dell’ultimo libro di Mario Calabresi.

Tutte le altre squadre, come da tradizione, vengono considerate classificate seste a parimerito. Come ha spiegato durante la premiazione il direttore di VareseNews, Marco Giovannelli, «BlogLab non deve essere inteso come un concorso ma vuole essere un laboratorio per farvi vivere da vicino il mondo del giornalismo». Proprio per questo l’appello è quello a continuare a collaborare con la nostra testata, sfruttando la piattaforma dei “Giornalisti Fuoriclasse” che VareseNews mette a disposizione degli studenti di tutte le scuole. Nel frattempo chi volesse leggere i lavori realizzati dai ragazzi in questi tre giorni di concorso lo può fare cliccando qui.