Saronno rende omaggio ai caduti delle guerre

Commemorazione dei defunti, vittime delle guerre questa mattina a Saronno.

Il sindaco Alessandro Fagioli, accompagnato dai vertici militari, ha reso omaggio deponendo una corona di fiori per ricordare la festività del IV Novembre Giornata delle Forze armate e dell’Unità nazionale.

La cerimonia a Varese si terrà domattina, lunedì 4 novembre dalle 9.30. Sarà presente anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. La celebrazione è organizzata dalla Prefettura di Varese, in collaborazione con il Comune ed il Comitato provinciale di Varese della Confederazione Associazioni Combattentistiche, d’Arma e Partigiane.

Il Prefetto Ricci passerà in rassegna una Compagnia di Formazione (militari dell’Esercito, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza) per poi deporre le Corone d’Alloro all’Arco Mera insieme alle altre autorità militari.

Successivamente partirà il corteo da Corso Matteotti in direzione piazza della Repubblica, attraversando piazza Monte Grappa, corso Aldo Moro, via Vittorio Veneto, piazza XX Settembre, via Mazzini e via Avegno.