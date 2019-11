Scontro tra un’automobile e uno scooter, intervengono i Vigili del Fuoco

Scontro tra una autovettura e uno scooter nel comune di Luvinate, in Via Vittorio Veneto intorno alle 20 di questa sera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese, oltre ai Carabinieri di Varese e il 118 con l’ambulanza e l’automedica.

Per cause ancora in fase di accertamento uno scooter e un’autovettura si sono scontarti, nell’impatto il conducente del due ruote ha perso il controllo del veicolo andando a impattare contro alcuni pannelli di protezione e rimanendo incastrato sotto di essi. L’uomo, 46 anni, è stato trasportato all’Ospedale di Circolo di Varese in codice rosso.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, dopo aver messo in sicurezza i veicoli, mediate l’uso di cesoia/divaricatore hanno liberato la persona e l’hanno affidata alle cure del personale sanitario.