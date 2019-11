Spettacoli, laboratori e una Notte in biblioteca per il Diritto dei bambini all’arte

Si intitola “Culturando si cresce”, la settimana di eventi promossi dal Comune di Busto Arsizio in collaborazione con una rete di associazioni per celebrare la giornata mondiale dei Diritti dei Bambini nel 30^ anniversario dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Decine di eventi in pochi giorni per dare rilevanza all’articolo 31 della convenzione sul diritto di tutti i bambini “a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica” a prescindere dalla condizioni economiche e sociali di appartenenza.



Una serie di incontri, spettacoli, mostre e proposte di gioco in un crescendo di eventi concentrati soprattutto nel fine settimana con il gran finale di un’intera notte da trascorrere tra libri e scaffali della biblioteca, con tanto di torcia e sacco a pelo.

Di seguito il programma completo.

Dal 18 al 30 novembre

AUTORITRATTI DI ADOLESCENZA

In mostra nelle sale della Biblioteca comunale a cura di spazio Rifr@zioni

Martedì 19 novembre, ore 15

MI CHIAMO ROSSO

Laboratorio a cura del dipartimento dei servizi educativi museali al reparto di pediatria dell’Ospedale di Busto

Mercoledì 20 novembre, ore 9.00

LA PREVENZIONE DEL DISAGIO IN ADOLESCENZA

Incontro in sala conferenze del museo del Tessile

“Busto Arsizio per la prevenzione del disagio in adolescenza. Rifr@zioniracconta: i passaggi, i cambiamenti e le scoperte nel primo anno di ricerca-azione”, a cura delle Cooperative Sociali Elaborando, Alisei, Cta, Davide, Naturart, Consultorio per la Famiglia di Busto, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto e il sostegno degli sponsor BCC Busto Garolfo e Buguggiate



Da giovedì 21 novembre al 2 dicembre

ARRIVANO I BURATTINI A TEATRO – maschere e personaggi della collezione di Montegrino Valtravaglia

Mostra di burattini della tradizione lombarda al Teatro Sociale Ridotto Pirandello.

Visite guidate su prenotazione ore 9-13 e 14-19.

Per info e prenotazioni: info@progettozattera.it

Venerdì 22 novembre

Ore 16.45 a Palazzo Cicogna

UN BURATTINAIO A PALAZZO CICOGNA

Iniziativa per bambini dai 6 ai 10 anni a cura dei servizi educativi museali in collaborazione con il Progetto Zattera.

Per informazioni e iscrizioni e-mail: settimanainfanzia2019@comune.bustoarsizio.va.it

ore 20.45 al Teatro Manzoni

LA LEGGENDA DI ITA E LIA

Spettacolo portato in scena dalla compagnia teatrale “Gioveteatro” a cura dell’Associazione Insieme è bello

Sabato 23 novembre

Ore 10.30 in Sala ragazzi della Biblioteca G.B. Roggia

PAZZI ANIMALI

Lettura animata per bambini da 3 a 6 anni a cura della cooperativa Leonardo

Prenotazioni sul sito leggereinsiemenovembredicembre2019.eventbrite.it

Ore 14.30 in sala delle feste del Museo del Tessile

GIOCHIAMO CON LAMPADINO E CARAMELLA NEL MAGIREGNO DEGLI ZAMPA

Esperienza ludica ed educativa per bambini da 4 a 11 anni a cura della cooperativa Davide e Marchetti Event Management Specialist

Ore 16.00 in sala Monaco della Biblioteca G.B. Roggia

YOUNG READIN CHALLENGE, premiazione



Ore 17.00 al Teatro Sociale

PIRIPACCHIO

Spettacolo di burattini seguito dal laboratorio per costruire ciascuno il proprio burattino a cura del progetto Zattera

Ore 20.45 Teatro Sociale

CONCERTO DEL CORO DIVERTIMENTO SOCIALE

Evento organizzato da “Progetto Pollicino” (costo del biglietto 15 Euro a favore delle iniziative del Progetto)

Dalle ore 21.00 in Biblioteca G.B. Roggia

NOTTE IN BIBLIOTECA

Una notte intera tra libri e esplorazioni per bambini da 8 a 10 anni, tutti muniti di sacco a pelo, pigiama e torcia elettrica.

Dopo la nottata, domenica mattina alle ore 9, la Pasticceria Oscar offrirà le brioches per la colazione dei bambini che passeranno la notte in biblioteca.

Per informazioni e iscrizioni e-mail: settimanainfanzia2019@comune.bustoarsizio.va.it

Domenica 24 novembre, alle ore 16.30 al teatro Sociale

LEO DA VINCI: MISSIONE MONNA LISA

Proiezione del film, a cura di Progetto Zattera (costo del biglietto 5 euro)

Domenica 24 e lunedì 25 novembre, alle ore 10.00 al Teatro Sociale

COSTRUZIONE DI UN BURATTINO

Laboratorio a cura di Progetto Zattera

Per maggiori informazioni: settimanainfanzia2019@comune.bustoarsizio.va.it