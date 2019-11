“Trofeo CUS Torino”, primo posto per la saronnese Alessandra Bossi al

Il CUS (centro universitario sportivo) di Torino ha organizzato sabato 23 novembre il secondo “Trofeo CUS” con gare agonistiche di karate riservate alle categorie esordienti fino a quella master per tutti i tesserati FIJLKAM (federazione ufficiale di karate e arti marziali del CONI).

La manifestazione si è svolta al palazzetto dello sport Le Cupole di Torino ed era valevole anche come selezione universitaria CUS per i prossimi campionati universitari CNU 2020.

Nonostante le pessime condizioni meteo e la pioggia battente da giorni, si ha avuto un ottimo riscontro di iscritti e di pubblico, circa 450 atleti provenienti da tutto il nord Italia si sono sfidati in gare individuali di Kata (forma) e di Kumite (combattimento).

Presenti alla manifestazione anche gli atleti delle due principali e rivali palestre piemontesi capeggiate dai maestri Salvatore Loria allenatore della nazionale Italiana e Gennaro Talarico allenatore della nazionale italiana giovanile, maestri non presenti per impegni federali ma sostituiti dai loro collaboratori.

Ottima performance per la saronnese Alessandra Bossi che mostrando il suo talento ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il primo posto assoluto nella gara di Kumite individuale categoria Esordienti -37 Kg e -42Kg di peso unificata. Le competizioni sono state come al solito molto avvincenti e combattute, apprezzato l’alto livello agonistico dei partecipanti che si sono fronteggiati con lealtà ed impegno rispettando a pieno i valori e i principi del Karate che vengono insegnati quotidianamente dai loro maestri.