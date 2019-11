Un lago di vino al parco Berrini

Ternate di prepara a un fine settimana di festa. Tre giorni tra prodotti tipici, vino, intrattenimento e musica dal vivo. Si tratta di “un lago di Vino”: la rassegna enogastronomica che si terrà al parco Berrini di Ternate in riva al Lago di Comabbio tra il 29 novembre e il primo di dicembre 2019.

Tutto il fine settimana sarà all’insegna del truck food di “XXL street food festival” e non solo. Ci saranno infatti anche un’esposizione di prodotti tipici e una degustazione di vini serviti in un bicchiere dedicato. Nel corso della manifestazione si potrà inoltre assistere allo spettacolo degli artisti di strada, e anche i più piccoli potranno divertirsi grazie a giochi e intrattenimenti riservati a loro.

Sabato 30 novembre alle 21.00 sarà invece il momento della musica. Saliranno infatti sul palco il gruppo “Quei della ringhiera”, che proporrà le canzoni storiche del repertorio dialettale milanese.

Il pomeriggio di domenica primo dicembre tutti pronti invece per “Il cervellone”, il gioco ispirato ai quiz televisivi. Un’iniziativa per divertirsi in modo un po’ diverso dal solito, e lasciarsi andare in una piccola competizione di ingegno.

La manifestazione è organizzata da “XXL street food festival” col patrocinio del comune di Ternate e in collaborazione con “Corto maggiore”: la rassegna dedicata al cortometraggio e alla musica, che ha dato in diverse occasioni la possibilità a registi da dentro e fuori la provincia di far conoscere i propri lavori al pubblico.