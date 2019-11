Un’eredità milionaria per l’ospedale di Varese

Un lascito milionario all’ospedale di Varese. Scomparsa nell’aprile scorso, Mariagrazia Belli ha nominato il Circolo erede universale dei beni posseduti in Italia. Sono soprattutto immobili che entrano nella disponibilità dell’azienda.

Scomparsa nell’aprile scorso, Mariagrazia, cugina del professor Italo Belli presidente dell’associazione “Varese con te” dopo essere stato per 25 anni il radiologo del Circolo, non aveva figli.

Di famiglia benestante, il padre aveva la ditta “Solai e travi” mentre la madre era svizzera, Mariagrazia era stata insegnante di inglese. Una volta in pensione si era impegnata in diverse attività cittadine culturali e benefiche: « Mia cugina aveva un carattere solare e aveva tanti amici » ricorda Italo Belli.



Si è spenta nell’aprile scorso, nella sua casa di via Pavesi a Bosto, a causa di un problema cardiaco. Nel testamento, redatto a mano sei anni fa, Mariagrazia Belli ha voluto dare un segno importante all’ospedale della città, in rispetto anche della sua tradizione famigliare con un fratello pediatra in Liguria ma soprattutto nel solco del padre anche lui attivo nel volontariato legato al Circolo di Varese.