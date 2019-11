Verbano, tre gol per la vetta

Cambio al comando dell’Eccellenza: il Verbano supera il Busto 81 e ora guarda tutti dall’alto in basso. In Promozione non si ferma la corsa del Gavirate che regola con un poker il Fagnano e prosegue la corsa davanti a tutti.

ECCELLENZA

Il Busto 81 cade in casa trafitto 2-0 dalla Rhodense e perde il primo posto. Il sorpasso lo compie il Verbano che batte 3-0 il Mariano. Rallenta la Vogherese, sconfitta 1-0 a Calvairate, mentre risale il Pavia grazie al 2-1 rifilato all’Alcione. Pareggia senza reti il Settimo contro. il Fenegrò mentre perde la Varesina, 2-1 a Lazzate contro l’Ardor. Vittorie interne per l’Accademia Pavese, 3-2 sulla Castanese, e per la Vergiatese che fa suo il derby contro la Sestese: 3-1 il finale.

CLASSIFICA: Verbano 23; Busto 81 21; Vogherese, Rhodense 19; Pavia 18; Alcione 17; Settimo Milanese, Varesina 16; Ardor Lazzate 13; Vergiatese, Accademia Pavese 10; Calvairate, Sestese 9; Castanese 8; Mariano 6; Fenegrò 5.

PROMOZIONE

Sempre più primo il Gavirate che batte 4-1 il Fagnano e ora vanta sei punti di vantaggio sulle inseguitrici. La seconda piazza se la dividono l’Olimpia, che regola 3-0 il Sedriano, e l’Uboldese, che passa 5-2 in casa del Meda. Continua il buon momento dell’Union Villa Cassano che supera 2-1 il Vighignolo, il Cas vince 2-1 in casa della Base 96 mentre la Besnatese si porta a casa tre punti grazie al 3-1 di Vittuone. Colpo esterno anche per il Morazzone, 2-0 a Gorla Maggiore, termina 1-1 tra Universal Solaro e Magenta.