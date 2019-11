A Villa Panza 4 Kids arriva il Ricicl-Art di Natale

Villa e Collezione Panza di Varese apre le porte ai più piccoli con due laboratori creativi dedicati al Natale, in chiave artistica e sostenibile. Due appuntamenti dedicate alle famiglie per sensibilizzare innanzi tutto i bambini sulla tematica del riciclo. Materiali di recupero selezionati verranno utilizzati in modo creativo e divertente, trasformandosi in piccole opere creative per decorare case e alberi natalizi.

Ogni appuntamento, con un tema diverso, stimolerà la fantasia dei bambini per dar vita a nuovi oggetti.

Domenica 24 novembre, ore 15-17

UN CALENDARIO DELL’AVVENTO SPECIALE

Che emozione l’attesa del Natale! Ma si inizia a sentire la vera atmosfera della festa soltanto quando arriva il momento di appendere il calendario dell’avvento!

Un laboratorio per creare un calendario dell’avvento con le proprie mani, grazie al fai-da-te e al riciclo creativo per vivere insieme l’emozione di iniziare il conto alla rovescia per la notte più magica dell’anno.

Domenica 8 dicembre, ore 15-17

RICIL-ART DI NATALE

Ispirandosi a Sean Scully, il grande artista esposto nelle sale di Villa Panza, i bambini realizzeranno delle fantasiose decorazione natalizie a strisce, perché “le strisce possono trasformarsi in qualsiasi cosa”!

Bellissime stoffe, carte colorate e materiali di riciclo saranno accostati, sovrapposti, intrecciati per creare decorazioni natalizie sorprendenti.

Attività per bambini dai 4 ai 12 anni.

Ingresso e attività a € 10 (ridotto a € 5 per gli iscritti al FAI). Per i genitori accompagnatori ingresso a € 5 (gratuito per gli iscritti al FAI).

Villa Panza è in piazza Litta 1, a Varese.

La prenotazione è obbligatoria telefonando allo 0332.283960 oppure scrivendo a faibiumo@fondoambiente.i.