Addio a Marco Napoli, grande luinese, grande avvocato

Si è spento dopo una lunga malattia l’avvocato luinese Marco Napoli, di 81 anni. Uomo conosciuto e stimato in città e non solo, anche per la sua attività professionale e per l’impegno politico per la città sul Lago Maggiore.

«L’avvocato Marco Napoli è stato un professionista esemplare, molto conosciuto e stimato nel foro di Varese. Ha dato onore e lustro all’avvocatura luinese e varesina in tanti anni di professione, battendosi sempre con grinta e correttezza per tutti i suoi assistiti. La nostra città con lui perde anche una personalità di primo livello. L’ Avvocato Napoli è stato Consigliere e Assessore Comunale, mettendo a disposizione della collettività il proprio sapere tecnico-giuridico» ha commentato il Sindaco di Luino Andrea Pellicini.

«Lo voglio ricordare anche nei momenti extra lavorativi, quando, discorrendo della sua Atalanta, sorrideva orgoglioso e compiaciuto. Siamo tutti vicini alla Signora Donata e alle figlie Paola, Claudia e Sara», ha concluso il sindaco di Luino.

Le esequie si terranno alle 14.30 di oggi, 3 dicembre nella Chiesa di San Pietro in Campagna a Luino.