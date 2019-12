Al cinema le avventure di Jumanji

La vigilia nelle sale cinematografiche arriva The Farewell – Una bugia buona, film diretto da Lulu Wang. Billi (Awkwafina), giovane donna di origini cinesi ma cresciuta a New York, ha un sogno: diventare una scrittrice affermata. In Cina vive la nonna paterna, Nai-Nai (Shuzhen Zhao) che la nipote sente soprattutto per telefono. Nonostante la distanza, però, Billi e Nai-Nai sono molto legate tra loro e, per non alimentare inevitabili preoccupazioni, spesso si raccontano piccole bugie a fin di bene. Quando purtroppo l’anziana si ammala gravemente, tanto che le restano pochi giorni di vita, la famiglia di Billi decide di tenere all’oscuro Nai-Nai della gravità della situazione per farle trascorrere i suoi ultimi istanti serenamente. Con il pretesto di un matrimonio, così, tutti si recano in Cina per visitare la nonna. I genitori di Billi non la vogliono coinvolgere, temendo che la giovane riveli il suo segreto: negli Stati Uniti, infatti, non segue le usanze del suo Paese d’origine ma vive all’occidentale. In conflitto con i suoi stessi genitori, però, Billi decide di prendere un aereo e ricongiungersi all’amata nonna.

Il giorno di Natale esce al cinema Jumanji -the next level, diretto da Jake Kasdan. I protagonisti del primo episodio, Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan, devono fare ritorno nel mondo di Jumanji per salvare uno di loro. Mentre tenta di riparare il videogioco, infatti, Spencer viene risucchiato all’interno di Jumanji e quando Bethany, Fridge e Martha arrivano in suo soccorso il gioco è ormai cominciato. Attirati da un insolito fracasso proveniente dal seminterrato, il nonno di Spencer e il suo amico (Danny Glover) si precipitano a vedere cosa stia succedendo e finiscono anche loro nel mondo di Jumanji. I ragazzi dovranno quindi non solo salvare Spencer, ma anche i due anziani che ora devono partecipare al gioco…

Sempre il 25 dicembre arriva nelle nostre sale Spie sotto copertura, un titolo d’animazione. L’agente segreto Lance Sterling (doppiato nella versione originale da Will Smith) è uno dei migliori, sempre a proprio agio col suo elegante vestito blu che non si sgualcisce mai, nemmeno nelle missioni più complicate. Quando un giovane scienziato che lavora per l’Intelligence propone a Lance una nuova tecnologia, il “travestimento biodinamico”, che permetterà agli agenti di adottare travestimenti innovativi, l’agente Sterling si mostra entusiasta. Purtroppo però si confonde e beve il filtro per mutare forma e si ritrova trasformato in un piccione. Sterling e lo scienziato dovranno così collaborare per aiutare l’Agenzia in una nuova e pericolosissima missione.