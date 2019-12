Al Teatro Condominio torna il Gran Galà del Commercio

«Ve lo ricordate il buon vecchio varietà? Sul palco del Teatro Condominio a Gallarate assisterete a qualcosa di molto simile». Maurizio Castiglioni, storico “papà” del Caffè Teatro di Verghera, è il direttore artistico del Gran Galà del Commercio 2019, organizzato da Ascom Gallarate per il 1 dicembre. Cantanti, cominci (“seri” e “meno seri”), un performer e l’immancabile conduttore: <La scommessa è stata quella di allestire un cast che mai prima d’ora si era esibito assieme e mai più lo farà. Uno show “one shot”, al quale solo il pubblico gallaratese e solo quella sera potrà assistere>.

Il cast

Al Condomonio si alterneranno Flavio Oreglio, nelle doppie vesti di “filo conduttore” e cabarettista dai pensieri profondi, Gigi Rock, Vincenzo Albano e Nando Timoteo: «Comici diversi tra loro, tutti cresciuti al laboratorio del Caffè Teatro e poi esplosi in televisione grazie alle vetrine di Zelig e Colorado Caffè. A loro il compito di divertire il pubblico, mentre a Rosi Messina (giovane cantante protagonista dell’ultimo talent musicale condotto da J-AX e Michelle Hunziker) quello di emozionare. Infine Fabrizio Vendramin, vincitore di Italia’s Got Talent, il pittore al contrario, che avrà come missione quella di stupire le persone in sala».

Affiatamento e improvvisazione

Inutile chiedere come si articolerà lo spettacolo: «Abbiamo una scaletta, un filo conduttore da seguire, ma molto verrà lasciato all’improvvisazione, all’estro del cast. Un rischio assolutamente calcolato perché nel selezionare gli artisti è stato valutato anche e soprattutto il loro feeling a riflettori spenti. Il risultato sarà un legame sul palco molto particolare, si trascineranno a vicenda e tradurranno il loro affiatamento artistico e personale in una esibizione che molto si avvicinerà a quelle che avevano come protagonisti i giganti del nostro spettacolo nazionale. A Gallarate andrà in scena il varietà 3.0».

Ingresso gratuito su prenotazione

Il format proposto domenica 1 dicembre nasce alla collaborazione tra Castiglioni e il presidente di Ascom Gallarate Renato Chiodi. Dopo il successo della prima edizione con lo spettacolo sold out di Gigi Vigliani, con il Galà 2019 l’associazione ha voluto alzare l’asticella per offrire agli associati il meglio dell’intrattenimento. L’ingresso è gratuito: i commercianti dovranno solo prenotare il posto, accomodarsi e divertirsi.