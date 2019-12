Anche Somma Lombardo dice no alla ferrovia Malpensa-Gallarate. Il parere del Comune sulla realizzazione dell’opera è, infine, negativo così come quello già annunciato da Casorate Sempione e le contrarietà tecniche esplicitate da Cardano al Campo e Gallarate.

L’amministrazione Bellaria lo ha messo nero su bianco in vista della conferenza prevista mercoledì, motivando dettagliatamente la sua posizione con il mancato riconoscimento di quanto richiesto in merito a compensazioni e opere di mitigazione dai comuni coinvolti ormai quasi un anno fa.

Le criticità più grandi riguardano il fatto che l’opera avrebbe un grande impatto sul territorio con il rischio di stravolgere boschi e la residua brughiera presente.

Nello specifico le amministrazioni avevano richiesto come contropartita una serie di interventi specifici che andavano dall’”aumento della parte interrata del tratto ferroviario” e il posizionamento di un numero congruo di barriere antirumore lungo il percorso all’ampliamento della rete di comunicazione di sentieri e piste ciclopedonali sull’area di intervento e fino all’aeroporto. A questi si aggiungevano una serie di richiesta sull’ammodernamento e sorveglianza della stazione e la valutazione di un numero di fermate adeguato sui Comuni di Casorate Sempione e Somma Lombardo per treni diretti verso l’aeroporto o in uscita da esso.

La risposta, in vista della decisione da prendere, non è stata sufficiente e ha fatto virare il parere della città verso l’esito negativo.

Mercoledì 18 dicembre, alle 14, in Regione (a Palazzo Lombardia) si terrà la Conferenza dei Servizi Decisoria che esamina il progetto di nuovo accesso per Malpensa.