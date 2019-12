Aspettando il Natale con 100 presepi in riva al lago

Porto Ceresio rinnova la tradizione e per tre settimane si trasforma nel Paese dei presepi.

Domenica 15 dicembre prende il via la “Mostra dei presepi“, arrivata alla 15esima edizione.

La mostra si svolgerà come sempre nella sala di piazzale Luraschi, dove si potranno ammirare decine di presepi realizzati da appassionati, presepi artistici e presepi particolarmente originali, oltre a 13 diorami provenienti dall’associazione Amici del Presepio di Cinisello Balsamo.

L’esposizione proseguirà fino al 6 gennaio e potrà essere visitata nei giorni feriali dalle 14.30 alle 17.30, nei festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.

Venerdì 27 dicembre nella sala di piazzale Luraschi ci sarà un momento dedicato ai bambini con la lettura di un racconto natalizio e un simpatico laboratorio.

Da domenica 15 dicembre si potrà anche percorrere la suggestiva “Passeggiata dei presepi“, allestita per il quarto anno. Un percorso di 53 tappe per visitare alcuni presepi posizionati in luoghi pubblici. La partenza della Passeggiata dei presepi sarà da piazzale Luraschi dove sarà possibile, dopo aver visitato la mostra, ritirare la mappa di Porto Ceresio con indicati i luoghi dove sono stati preparati i presepi; al termine della passeggiata si potrà ritornare al punto di partenza per ritirare un omaggio realizzato dal gruppo ConDividiAmo di Porto Ceresio.

Gli orari sono gli stessi della mostra presepi.

Come sempre una delle tappe della passeggiata dei presepi è rappresentata dall’Albero della Natività, un albero di legno alto circa 3 metri, realizzato e donato dal falegname Emanuele Abbiati. Sull’albero verranno posizionate delle decorazioni natalizie uniche con il nome dei bambini nati a Porto Ceresio nel 2019: un vero e proprio albero della Vita le cui decorazioni verranno poi regalate dopo il 6 gennaio ai genitori dei bambini.

Un’altra tappa fissa della passeggiata dei presepi è il presepe subacqueo anche quest’anno proposto dagli instancabili sub del Godiving.

L’inaugurazione di mostra e passeggiata dei è in programma alle 16.30 nella sala mostra di piazzale Luraschi.

L’iniziativa è promossa da Comune, Biblioteca comunale e Parrocchia di Porto Ceresio con l’obiettivo di ricordare la bellezza e l’importanza del presepe natalizio.