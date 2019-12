Babbo Natale e i carabinieri portano i doni ai piccoli ricoverati del Ponte

Nella mattinata odierna il comandante provinciale dei carabinieri di Varese, Colonnello Claudio Cappello, con una rappresentanza di militari dell’Arma di Varese, accompagnato dal presidente della sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ha fatto visita ai bambini in cura presso i reparti di pediatria e di oncologia pediatrica dell’Ospedale Pediatrico “Filippo Del Ponte”.

La particolare giornata è stata impreziosita dalla presenza di Babbo Natale, scortato da due militari dell’Arma in grande uniforme, e di un “cadetto” dell’Accademia Militare di Modena. L’Allievo Ufficiale dei Carabinieri, tornato nella sua Provincia di residenza per le vacanze natalizie, ha voluto essere presente, indossando la tipica uniforme storica, per portare anch’egli gli auguri ai bambini.

Nel corso dell’incontro, il Comandante ed i militari dell’Arma, alla presenza del Primario dell’Ospedale e di tutto il personale medico – sanitario di turno hanno risposto alle curiose domande dei piccoli degenti ed hanno donato loro alcuni regali. I saluti sono stati estesi al personale dei reparti di Pronto Soccorso dell’Ospedale Pediatrico Filippo Del Ponte e dell’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese.

Allo stesso modo, i Comandanti ed alcuni militari delle Compagnie Carabinieri di Busto Arsizio e Gallarate hanno portato doni e sorrisi ai bambini ricoverati presso i reparti di pediatria dell’Ospedale di Circolo e “S. Antonio Abate”.

Per abbellire le pareti dell’ospedale, i Carabinieri hanno anche donato una tela con una vignetta del maestro Antonio Mariella, Appuntato Scelto Qualifica Speciale dell’Arma dei Carabinieri, insignito del “Riconoscimento Europeo dell’Arte” per la sua opera “La linea infinita” dedicata al sacrificio del Carabiniere.

I Carabinieri hanno trascorso questi momenti con i bambini ed i loro familiari come segno di solidarietà e di vicinanza, augurando loro di poter trascorrere momenti sereni in occasione delle imminenti festività natalizie.