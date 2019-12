Battesimo natalizio per lo “spazzino del centro”

Battesimo bagnato ma si spera fortunato per lo Spazzino del Centro. Dopo gli spazzini di quartiere, sotto l’albero di Natale, alla presenza dell’amministratore unico di Agesp Gianpiero Reguzzoni, del sindaco Emanuele Antonelli e dell’assessore all’Ambiente Laura Rogora, è stato presentato il nuovo servizio, predisposto da Agesp S.p.A. di concerto con l’amministrazione comunale, che risponderà all’esigenza di presidiare in modo più ampio le zone a maggior frequentazione del centro storico cittadino. Visto il successo dell’iniziativa nei quartieri, attivi dallo scorso luglio, da lunedì via Milano e dintorni saranno oggetto di una pulita quotidiana che garantirà un intervento più puntuale anche in orari attualmente non coperti dal servizio ordinario.

Identificati con una divisa arancione con la scritta “Spazzino del Centro”, gli operatori potranno interfacciarsi direttamente con i cittadini, in modo da poter rispondere più efficacemente alle eventuali criticità che emergeranno. In particolare, la squadra di spazzini sarà in campo tutti i giorni dalle 13:00 alle 19:00, ed è costituita da due operatori manuali in turno mattutino con il supporto di un operatore meccanizzato dotato di spazzatrice, e un operatore in turno pomeridiano.

Agesp ci tiene a sottolineare che, nell’ottica di eco-sostenibilità e tutela dell’ambiente, si è deciso di scegliere mezzi elettrici ad emissioni zero, calcolando persino che quest’impiego green comporterà un abbattimento delle emissioni di CO2 per circa 18.660 Kg (calcolo effettuato considerando il totale di CO2 prodotti dagli attuali automezzi per lo spazzamento in centro).

«Ringrazio molto Agesp – dichiara Rogora – perché questo è un servizio importante e coniuga pulizia con il rispetto per l’ambiente». Particolarmente soddisfatto si dichiara l’amministratore unico Giampiero Reguzzoni: «Il nuovo servizio è stato predisposto nell’ambito di un crescente miglioramento delle attività del Settore Igiene Ambientale, tenendo in considerazione la specifica conformazione del centro: per poter presidiare al meglio tutte le zone, abbiamo scelto mezzi piccoli e agili per raggiungere anche gli spazi più angusti. Prende il via volutamente nel periodo delle feste, in modo da poter collaudare la resa del servizio per poi procedere all’acquisto definitivo dei mezzi, che per ora sono a noleggio».

Anche il sindaco Antonelli plaude agli sforzi congiunti che hanno permesso di raggiungere questo risultato: «Ringrazio Agesp per questo regalo di Natale che possiamo fare a chi abita e lavora in centro, e soprattutto ai commercianti, presidio sul territorio con le loro vetrine, che da oggi in poi avranno un punto di riferimento per risolvere i piccoli e i grandi problemi quotidiani di pulizia e decoro. Credo che questo sia un progetto di cui potersi vantare e un servizio all’altezza di Busto, che in questi mesi è stato molto apprezzato dalla cittadinanza».