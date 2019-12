Buon compleanno! Il Gruppo Presepi è maggiorenne

Diciotto anni di attività, tanta passione e un rinnovato desiderio di aprire le porte dei laboratori a tutti i concittadini che vorranno aiutarli.

Il Gruppo Presepi Marnate ha riunito ieri soci e simpatizzanti per un aperitivo di auguri, occasione per fare un bilancio di quanto realizzato in questa prima parte di percorso e per proiettare lo sguardo al futuro.

«Siamo già arrivati a diciotto anni dalla nascita dell’associazione – ha evidenziato nel suo discorso Lorenzo Pisani – e adesso possiamo dire di essere maggiorenni. Questo traguardo ci pone però la responsabilità di continuare la nostra attività, ma estendendo l’invito a chiunque voglia darci una mano: oggi siamo rimasti in pochi a impegnarci nella realizzazione dei presepi e nella cura della mostra, sarebbe importante che nuovi elementi si unissero a noi».

Con una presenza costante sul territorio, il Gruppo Presepi in questi anni ha impreziosito il proprio lavoro di tante importanti novità, capaci di coinvolgere i marnatesi e incuriosire sempre più persone: dalla partecipazione al Girinvalle ai laboratori con i bambini, l’associazione ha sempre dato un valore aggiunto alla comunità.

Un entusiasmo contagioso evidenziato dal primo dei sindaci marnatesi che vide la nascita del gruppo, Carlo Chierichetti, e dall’attuale primo cittadino, Elisabetta Galli: entrambi hanno speso parole di stima e riconoscenza per l’impegno dimostrato dai volontari.

Una vicinanza, quella delle istituzioni, fondamentale per l’attività dell’associazione, come spiegato da Pisani: «Non possiamo che ringraziare le cinque amministrazioni comunali che in questi diciotto anni si sono succedute e che si sono spese per aiutarci. Insieme a loro, le altre associazioni cittadine sono sempre state al nostro fianco, quindi grazie, grazie davvero a tutti».

Lo scambio di auguri si è concluso con un momento di gioia e condivisione, con la speranza che nuovi soci appassionati di presepi sentano il desiderio di unirsi al gruppo.

Per informazioni ma anche per restare aggiornati sulle iniziative del Gruppo potete seguire la pagina Facebook