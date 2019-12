Da Busto Arsizio a Bologna: il Bombo vola allo Zecchino d’Oro

“Dimmi perché vola, vola, vola il bombo,

Danza felice tra i fiori, gira in tondo

Non sa non sa che ha le ali piccoline,

che col suo peso ci vorrebbero almeno due dozzine.

Invece vola accelerando a palla, convinto di avere ali da farfalla”.

Alla 62esima edizione dello Zecchino d’oro ci sarà anche una canzone “made in provincia di Varese”.

Gli autori Paolo D’Errico e Angelo Ceriani sono stati scelti al termine della durissima selezione dello storico Coro dell’Antoniano di Bologna per partecipare alla gara che andrà in onda sabato 7 dicembre in prima serata alle 21 su Rai 1.

Paolo D’Errico è nato e risiede a Busto Arsizio dove ha iniziato, una ventina di anni fa, la sua carriera di musicista professionista: « I miei esordi sono stati proprio nelle canzoni per bambini – spiega il compositore – È un campo che ti permette un’enorme libertà. Io lascio andare la fantasia e mi diverto moltissimo. Ho realizzato le musiche per gli audiolibri di Geronimo Stilton, quelle della Fata Mammetta e di altri personaggi amati dai più piccoli».

Il suo lavoro principale è nel settore della musica per la comunicazione, spot, jingle, moda, televisione: « Quello è un ambiente affascinante ma è un po’ rigido: quando definisci lo stile non cambi. Invece la musica per bambini ti apre mille opportunità e ti fa spaziare tra generi».

Appassionato sin da bambino dello Zecchino d’Oro, lo scorso anno, Paolo ha tentato per la prima volta di partecipare alla selezione coinvolgendo alcuni amici : « I provini delle canzoni devono essere inviati entro fine anno per poter partecipare alla gara del novembre successivo – spiega Paolo – Così, insieme al musicista di Somma Lombardo Angelo Cerini e con la consulenza di Alberto Pellai che ci supporta nella realizzazione del testo, nel 2017 abbiamo inviato Toro Loco. Qualche mese dopo ci hanno chiamato per dirci che avevano selezionato la nostra canzone: una delle dodici in gara su oltre 600 provini arrivati. È stata una grande emozione. Così, lo scorso anno, ci abbiamo tentato di nuovo e a febbraio è arrivata la nomina».

Una volta selezionata, la canzone entra nella grande macchina organizzatrice dell’Antoniano di Bologna che si occupa di trovare i piccoli interpreti, di incidere il disco e di realizzare il video con un cartone animato: « In estate ho ricevuto la lettera dei genitori di Zeno e Nicole che sono i due bimbi che canteranno il bombo. È sempre molto bello questo momento perché vieni a sapere cosa pensano i bambini della tua opera, se hanno problemi a interpretarla, se la trovano divertente».

La sera della finale, Paolo sarà a Bologna per incontrare i due baby cantanti: « La scorsa edizione è stata emozionante: era un bambino della Sardegna tenerissimo che ha voluto abbracciare sia me sia Angelo e ringraziarci».

Cosa ha ispirato il Bombo? « Io prendo spunto da qualsiasi cosa mi capiti o veda – racconta il compositore di Busto – il tema della diversità è attuale. Io e Angelo facciamo anche parte dell’Associazione Paroli Ostili di Trieste che si batte per liberare internet dai termini carichi di cattiveria e di odio. Hanno scritto una canzone interpretata anche dal Piccolo coro dell’Antoniano. È una realtà che sta diventando sempre più importante e noi condividiamo la loro battaglia».

Paolo D’Errico ha una grandissima passione per la musica e la condivide con la sua famiglia: « Mia moglie Valeria e i miei figli Viola e Vasco sono i miei principali critici. Io li coinvolgo sempre e accetto i loro giudizi perché sono sempre molto puntuali e costruttivi».

Sabato sera il Bombo di Busto Arsizio spiccherà il suo incredibile volo per conquistare il grande mondo.