Cardano punta sull’elettrico: arrivano le colonnine di ricarica

Anche Cardano al Campo avrà le colonnine per le auto elettriche. La proposta, avanzata dall’ASSP (l’azienda speciale servizi pubblici di Cardano) è stata approvata dall’amministrazione a guida Maurizio Colombo.

La delibera era risalente al febbraio scorso, quando in carica c’era la precedente amministrazione. La giunta Colombo le ha dato attuazione: dall’anno prossimo arriveranno due colonnine di ricarica. Si troveranno in piazza Angelo Ghiringhelli e in via Verdi, nel quartiere di Cuoricino.

Il costo, per i cittadini, sarà zero. L’onere dell’installazione sarà infatti a carico dell’azienda.

Cardano si aggiunge ai pochi – finora – comuni in provincia di Varese dotati di colonnine di ricarica elettriche, vale a dire: Varese, che nel 2018 ha installato 13 nuove colonnine e adesso è al quarto posto in Italia numero di veicoli elettrici in rapporto al numero di auto circolanti; Castellanza, che nel marzo di quest’anno ne ha posizionate altre cinque. Poi Saronno, Gallarate, Luino, Busto Arsizio, Malnate, Somma Lombardo: Cardano entra in un club virtuoso.