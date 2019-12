Il Comune potenzia i servizi dello spazio mamme e neonati

«Nel centenario della nascita di Gianni Rodari, che festeggeremo il prossimo anno con tutte le scuole della città, abbiamo scelto le strofe finali della sua filastrocca ‘Lo zampognaro’ per augurare a tutti i bambini, le bambine, ai loro insegnanti e alle loro famiglie un sereno Natale»».

Questo il pensiero che l’assessore ai Servizi educativi di Palazzo Estense Rossella Dimaggio rivolge a tutti i genitori e ai piccoli varesini. Un augurio al quale segue un regalo per l’anno nuovo: «Da febbraio amplieremo i servizi dello Spazio mamme e neonati già attivo a Bizzozero, portando da due a tre le giornate che ogni settimana verranno dedicate agli incontri di gruppo».

A sancire il 2020 come “anno della fantasia” dedicato a Rodari da tutta Varese era stata, il mese scorso, la Giunta comunale, che ha istituito una cabina di regia per coordinare tutte le iniziative in città.

«È stato uno dei maggiori rappresentanti – prosegue Dimaggio – della parola italiana; scrittore e favolista, giornalista e poeta. Il nostro impegno è quello di rendere omaggio a lui e alla sua creatività, facendo rivivere i suoi capolavori e le sue intuizioni attraverso incontri e percorsi stimolanti per tutti gli alunni delle scuole varesine. Fantasia di Rodari e funzionalità dei servizi, che implementeremo sempre più: sono questi i due punti cardine su cui vogliamo lavorare il prossimo anno».

Uno dei servizi che verrà sviluppato sarà, come anticipato, quello dello Spazio per mamme e neonati. Un luogo di incontro, presso la scuola dell’infanzia “Giovanni da Bizzozero”, in cui poter vivere insieme l’esperienza della genitorialità. Agli appuntamenti informativi e formativi, coordinati il lunedì e il venerdì mattina da un’operatrice del Comune, si affiancano già ora un corso di musicoterapia, gestito in collaborazione con l’associazione Tincontro, e uno sul massaggio neonatale e infantile, condotto da un’ostetrica del consultorio familiare “La Casa di Varese”.

« A queste due realtà – conclude Dimaggio – se ne aggiungerà presto una terza, la cui presenza ci consentirà di aprire lo Spazio, con tutta probabilità, anche il mercoledì. Si moltiplicheranno, così, le possibilità di raccontarsi, di scambiarsi idee e informazioni sull’esperienza della genitorialità, di affrontare tematiche come l’allattamento, il sonno o lo svezzamento. Questa proposta ha come finalità il sostegno all’infanzia tramite il supporto agli stessi genitori e intende creare una continuità nei processi educativi tra i nostri servizi e tra i servizi e le famiglie».