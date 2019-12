“Egregio Presidente”: lettera appello del Comitato uniti per l’Autismo

Egregio Presidente,

noi del Comitato Uniti Per L’Autismo, come Lei ben ricorderà, abbiamo avviato nel 2018 un’azione di sensibilizzazione politica presso le Istituzioni Regionali per porre l’attenzione degli Amministratori sulle problematiche dell’autismo.

L’autismo è un disturbo del neuro-sviluppo che riguarda un numero crescente di bambini, creando problemi inimmaginabili a un numero sempre maggiore di famiglie anche nella nostra regione.

Abbiamo apprezzato l’interesse con cui Lei e la sua amministrazione ha voluto ascoltare le nostre argomentazioni in un’ottica costruttiva.

Dopo quasi due anni, ci ritroviamo in questa situazione: - Resta sul tavolo l’attuazione della legge regionale 15/2016 (art. 54), anche se abbiamo potuto apprezzare il progetto di formazione che ha interessato il personale sanitario presso le ATS e le ASST.

-Abbiamo visto con favore la Risoluzione approvata dal Consiglio Regionale all’unanimità in data 30 ottobre 2019

– Stiamo collaborando alla stesura del Piano Operativo Autismo insieme a tante figure professionali di grande rilievo, del pubblico e del privato

– Nelle Regole 2019 e nelle Regole 2020 sono state citate Misure per l’autismo.

Tutte queste iniziative indicano una consapevolezza sempre maggiore per questa materia, che non possiamo che valutare positivamente.

Tuttavia, dobbiamo rilevare che i provvedimenti riguardanti l’autismo forse mancano ancora di strumenti economici o organizzativi per la loro attuazione concreta, cioè per rafforzare il sistema lombardo dei servizi per l’autismo in linea con la forte crescita delle diagnosi di questi anni.

Nel contempo le provvidenze per le famiglie derivanti dal Fondo Non Autosufficienza sono state drasticamente ridotte: da 1000 euro del 2018 a 400 euro previste per il 2020.

Sicuramente nel momento in cui sarà possibile usufruire di maggiori servizi specifici diretti sarà possibile immaginare una riduzione dei supporti alle famiglie, ma in questa fase di transizione queste si trovano in una condizione di maggiore difficoltà rispetto al 2018, anno di avvio del Comitato Uniti Per L’Autismo.

Le chiediamo quindi di volere intervenire a livello inter-assessoriale per fare in modo che queste transizioni siano gestite senza tagli e senza traumi.

Certi della Sua comprensione, l’occasione ci è gradita per porgerLe i nostri migliori saluti e auguri di buone Feste.