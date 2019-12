Epifania al Sacro Monte, gratuite navette e funicolare

Il concerto dell’Orchestra da Camera in Santuario, ma non solo. Al Sacro Monte sarà una grande Epifania e il Comune, per facilitare la presenza di cittadini e turisti, offre gratuitamente il servizio di trasporto pubblico tra la città e il borgo. Dalle 9.30 alle 21.23 saranno attive delle navette speciali che collegheranno ogni 40 minuti piazzale De Gasperi (di fronte allo stadio “Franco Ossola”) con la Stazione Vellone della funicolare; da lì, con quest’ultima, si potrà proseguire fino alla cima del Sacro Monte, sempre a costo zero.

Ai bus navetta fin qui citati se ne aggiungeranno altri quattro pensati appositamente per quanti si recheranno al concerto delle 18.00: due per l’andata, alle 17.00 e 17.15, e altrettanti per il ritorno, alle 20.00 e alle 21.30.

“Con questa iniziativa – le parole dell’assessore alla Mobilità Andrea Civati – vogliamo incentivare le presenze in quello che, soprattutto sotto le feste, resta uno dei luoghi più affascinanti della nostra Varese. Tutto questo favorendo spostamenti sostenibili, con benefici per i cittadini e per l’ambiente”.

Il percorso delle navette, che sarà seguito anche dalle quattro del servizio speciale per il concerto in Santuario, prevede fermate intermedie alla chiesa di Sant’Ambrogio, al bivio di Velate e in piazzale Montanari.

La linea C garantirà invece il consueto trasporto ordinario, con tariffe e orari dei giorni festivi.