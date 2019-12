Falso e truffa ai danni dello Stato, due carabinieri chiedono di patteggiare

Puntano al patteggiamento i due carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio accusati di truffa ai danni dello Stato e falso ideologico per aver usato la macchina di servizio per scopi privati, falsificato ordini di servizio che non erano mai stati effettuati, inventandosi di sana pianta anche i nomi delle persone controllate, e per aver preso decine di giorni di malattia e poi andare in vacanza.

L’udienza di questa mattina davanti al Gup Landoni è stata rinviata al 23 gennaio per dare il tempo ai legali di concordare con il pm una pena adeguata.