Giochi per i bambini all’ospedale di Garbagnate

Domenica 22 dicembre sono statei consegnati nell’ospedale pediatrico di Garbagnate dei giochi per i bambini che sono ricoverati in queste struttura e altri giochi che sono stati consegnati ai responsabili per essere messi a disposizione dei pazienti nell’area comune della pediatria.

Il consigliere comunale del comune di Origgio Alessandro Sozzi insieme alla associazione Solidarietà Nazionale Groane e Evita Peron ringrazia tutte le persone che hanno partecipato alla raccolta dei giochi: «Voglio anche ringraziare la capo sala dell’ospedale di Garbagnate reparto pediatra per la sua immediata disponibilità appena ha saputo dell’iniziativa».