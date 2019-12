Gravidanza e maternità, sei incontri dedicate alle future mamme

La nascita di un figlio rappresenta un punto di svolta radicale nella vita di coppia, un turbine di emozioni, sentimenti e preoccupazioni: le associazioni “Insieme Donna” e “Mamme per mano” propongono un ciclo di incontri preparto per affrontare al meglio l’arrivo della cicogna.

Tra gennaio e febbraio 2020 si terranno infatti sei incontri a tema, dedicati sia alla gravidanza che alla maternità, presso la sede di “Insieme Donna”, via Adua 169 a Caronno Pertusella, ogni sabato dalle 15 alle 17 a partire dal giorno 11 gennaio. “Accompagnare una mamma per mano” è il titolo della rassegna pensata per le future mamme e che vedrà la partecipazione di figure esperte come Samantha Mazzilli, Breastfeeding Peer Counselor di “Custodi del Femminicidio” e “Custode della Nascita”, Erica Bagnati, ostetrica professionista, e Giusy Acanfora, Educatrice Perinatale “Mipa” e Facilitatrice in Allattamento e Babywearing.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Caronno Pertusella. E’ richiesta l’iscrizione obbligatoria: per maggiori informazioni e per iscriversi, contattare l’indirizzo mail mammepermano@gmail.com . Gli incontri sono a contributo libero.

PROGRAMMA:

SABATO 11 GENNAIO: “DIVENTO MAMMA”

SABATO 18 GENNAIO: “TRAVAGLIO E PARTO, IL VIAGGIO”

SABATO 25 GENNAIO: “GOCCIA A GOCCIA (I) – ALLATTAMENTO E CONSIGLI”

SABATO 1 FEBBRAIO: “GOCCIA A GOCCIA (II) – ALLATTAMENTO E MITI, IL RIENTRO A LAVORO”

SABATO 15 FEBBRAIO: “E’ NATO, IL RITORNO A CASA”

SABATO 22 FEBBRAIO: “PORTARE IN FASCIA”