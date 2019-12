La Croce rossa in aiuto ai migranti della rotta balcanica

Emergenza migranti: la Croce Rossa si mobilita.

Da sabato 4 gennaio, in via Durant 2 a Varese , presso la sede varesina, verrà raccolto materiale da spedire in Bosnia Erzegovina sulla rotta dei numerosi migranti che transitano dai Balcani.

«Croce Rossa Italiana Comitato di Varese – recita il comunicato – sempre attenta ai bisogni della collettività sta organizzando una nuova e impegnativa missione umanitaria. La Croce Rossa della Federazione di Bosnia ed Erzegovina si trova ad affrontare in questo periodo una sfida difficilissima: quella di fornire assistenza ai numerosi migranti che percorrono la rotta balcanica. I mezzi che hanno a disposizione sono pochi e le necessità sono molte, il tutto aggravato dalle rigide temperature invernali».

Il Comitato di Varese, dunque, si impegna a sostenere la federazione bosniaca con un convoglio umanitario che possa fornire il materiale di cui necessitano.

Concretamente il Comitato di Varese sta raccogliendo materiale di prima necessità quali abiti invernali, sciarpe, berretti, guanti, calze, sacchi a pelo, scarpe, coperte (tutto dovrebbe essere pari al nuovo), biancheria intima nuova, materiale di primo soccorso (ad es. guanti sterili e non, cerotti, garze ecc.), kit igienici (es. salviette, sapone, shampoo, spazzolini, dentifricio, assorbenti ecc.), pannolini e giocattoli per bambini. Per motivi doganali non è possibile raccogliere nè alimenti nè medicinali.

La consegna del materiale avverrà dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

« Il Comitato Croce Rossa di Varese ringrazia sin d’ora tutti i Benefattori che contribuiranno alla buona riuscita di questo nostro importante progetto».