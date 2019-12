La festa per gli 80 anni di “Pepp” Fezzardi

Giuseppe Fezzardi ha spento le ottanta candeline, l’ennesimo traguardo tagliato da protagonista dall’ex corridore valceresino che ha lasciato un bel segno sugli annuari dedicati al ciclismo. Nato il 28 dicembre del ’39 ad Arcisate, Fezzardi è cresciuto con addosso la maglia della “Binda”, la società organizzatrice della Tre Valli Varesine che per molte stagioni ha allestito anche proprie formazioni giovanili.

Passato “pro” nel 1961, Fezzardi ha vissuto alcuni notevoli momenti di gloria: uno proprio alla Tre Valli – quella del ’62 – vinta davanti al belga Hoevenaers e a Franco Balmamion. E poi lo squillo ottenuto a Gap, nella 15a tappa del Tour de France del 1965 (l’edizione conquistata da Felice Gimondi) e l’affermazione nel Giro della Svizzera del 1963, gara dominata dalla sua formazione dell’epoca, la Cynar.

Tanti gli amici e i colleghi accorsi al Caffé Biffi di Varese per la cerimonia conviviale di festeggiamento: per soffiare sulle candeline con il “Pepp” sono arrivati Marino Vigna e Antonio Bailetti (entrambi olimpionici), Domenico De Lillo, Mario Lanzafame, Giordano Talamona, Ambrogio Colombo, Remo Stefanoni, Arnaldo Caverzasi, Giampiero Macchi, Antonio Toniolo, Aldo Pifferi e Sandro Galleani che, prima di dedicarsi anima e corpo ai muscoli dei giganti del basket, è stato bravo dilettante del pedale. La giornata – all’insegna del ciclismo di un tempo – è stata voluta da Michele Castelletti e Mauro Raffo ed è stata l’occasione per rivivere dalla voce dei protagonisti alcuni episodi del ciclismo degli anni sessanta e settanta.