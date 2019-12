La Valceresio maledetta di Liliana Segre a “La Grande Storia”

I sentieri dei “passatori” che attraversano la Valceresio fino al confine con la Svizzera saranno tra i luoghi al centro di un servizio dedicato a Liliana Segre per la trasmissione della Rai “La Grande Storia” in onda domenica 8 dicembre alle 21.20 su Rai 3.

Parte del servizio è stato registrato il mese scorso in Valceresio tra Viggiù e Saltrio, lungo i sentieri che Liliana Segre percorse insieme al padre e a due anziani cugini cercando inutilmente di espatriare in Svizzera per sfuggire alla persecuzione razziale. L’8 dicembre 1943 furono però respinti dalle autorità del paese elvetico e il giorno dopo, Liliana Segre venne arrestata proprio a Viggiù, all’età di tredici anni. Dopo sei giorni in carcere a Varese, fu trasferita a Como e poi a San Vittore a Milano, dove fu detenuta per quaranta giorni, in attesa di partire per il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

Ad accompagnare la troupe della Rai c’era Antea Franceschin, guida ambientale escursionistica cresciuta a Besano, che quei boschi e quei percorsi li conosce metro per metro e li fa conoscere attraverso le escursioni guidate che organizza con la sua attività Controvento Trekking.

«Ho accompagnato gli operatori e la giornalista della Rai sui nostri sentieri, alla ricerca dei luoghi che anche Liliana Segre probabilmente percorse durante la sua fuga verso la Svizzera, fino alla “ramina”, la rete di confine che passatori e contrabbandieri bucavano per passare al di là – racconta Antea – Sarà interessante rivedere in Tv i nostri luoghi e conoscere la storia di Liliana Segre bambina in fuga per la libertà. La giornalista mi ha detto che dopo questo servizio ci sarà anche una versione lunga del documentario che andrà in onda il 27 gennaio per la Giornata della Memoria».